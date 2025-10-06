Atlanta elections: A look at who is on the ballot in November 2025
ATLANTA - Atlanta voters now have a full picture of who will be on the ballot this fall. With qualifying wrapped up, 59 candidates — including 15 incumbents — are set to compete in 21 races on Nov. 4. Voters will decide contests for mayor, city council president, all 15 city council seats, and four even-numbered seats on the Atlanta Board of Education, according to the city’s Municipal Clerk.
Mayor
Andre Dickens (incumbent), Helmut "Love" Domagalski, Kalema Jackson, Eddie Andrew Meredith
City Council President
Marci Collier Overstreet, Rohit Malhotra
Atlanta City Council
Post 1 At-Large: Michael Julian Bond (incumbent), Juan Mendoza, Matthew Rinker
Post 2 At-Large: Matt Westmoreland (incumbent, unopposed)
Post 3 At-Large: Eshé Collins (incumbent, unopposed)
District 1: Jason Winston (incumbent, unopposed)
District 2: Kelsea Bond, Jacob Chambers, Alex Bevel Jones, Rod Mack, Courtney Smith, James White
District 3: Byron D. Amos (incumbent), Perrin Bostic
District 4: Jason Dozier (incumbent), "Sister" DeBorah Williams
District 5: Liliana Bakhtiari (incumbent, unopposed)
District 6: Alex Wan (incumbent, unopposed)
District 7: Jamie Anne Christy, Allen Daly, Thad Flowers, Rebecca King, Thomas Worthy
District 8: Mary Norwood (incumbent, unopposed)
District 9: Dustin Hillis (incumbent), Charles Bourgeois
District 10: Andrea Boone (incumbent, unopposed)
District 11: Toni Belin-Ingram, Andre Burgin, Curt Collier, Steven Dingle, Harold Hardnett, Nate Jester, Keith Lewis, Jr., Wayne Martin, Reginald Rushin, Sherry B. Williams
District 12: Antonio Lewis (incumbent), Delvin Davis, Stephanie Flowers
Atlanta Public Schools Board of Education
District 2: Marlissa Crawford, Tony Mitchell, Stephen Owens
District 4: Jennifer McDonald (incumbent), Sanjay Mendonca
District 6: Tolton Pace (incumbent), Michael Hopkins, Patreece Hutcherson, Jonathan Leon, Tyrese Miller
Seat 8, At-Large: Kaycee Brock, Royce Mann, Aisha Stith
🗳️ Unopposed Races
