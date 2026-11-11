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Casting Call: 'I Love Chuck,' new dating series

By FOX 5 Atlanta contributor Tess Hammock
FOX 5 Atlanta
Casting Call
Published November 11, 2026 9:54 AM EST
Published November 11, 2026 9:54 AM EST
Casting Call: 11/11/26
Casting Call: 11/11/26

Casting Call: 11/11/26

Atlanta entertainment productions and major area employers are recruiting paid talent this season, featuring background roles in Tucker, an unscripted dating project, and openings at Coca-Cola and Georgia Aquarium.   

BACKGROUND/ EXTRAS

ATLANTA - Project: I Love Chuck 

Casting: Actors w/ Line dancing experience, any gender, any ethnicity, ages 18+ 

Filming: December 2026 - April 2027 

PAID 

Apply at centralcasting.com/submit 

Code: DANCE

Project: New Dating Show 

Casting: Atlanta singles, big personalities, any gender, any ethnicity, ages 25+ 

Filming: Feb–March 2027 

PAID opportunity 

Apply at atlantadatingshow.castingcrane.com

Project: Alligator (crime show) 

Casting: Church goers, any gender, any ethnicity, ages 18+ 

Filming: 11/24 in Tucker 

PAID 

Apply at hyltoncasting.com/churchbg

JOBS

Position: Marketing, Entertainment Marketing 

Company: Coca-Cola 

Duties: 

• Develop and manage celebrity partnerships, influencer collaborations, and entertainment marketing initiatives. 

• Lead branded entertainment campaigns across film, television, fashion, gaming, and other cultural platforms. 

• Collaborate with marketing, media, legal, finance, and sales teams to execute strategic partnerships. 

• Negotiate partnerships, influence key business decisions, and develop innovative marketing opportunities. 

Qualifications: 

• 10+ years of experience in entertainment, marketing, media, or related industries. 

• Strong background in strategic negotiations, partnership development, and campaign execution. 

• Proven ability to build relationships and gain support from senior leadership. 

• Excellent communication, project management, problem-solving, and organizational skills. 

Apply at https://tinyurl.com/CastingCallCoke

Position: Audio/Visual Tech 

Company: Georgia Aquarium Duties:

 • Assist in the installation of AV systems according to industry standards. 

• Support project-specific work under the guidance of more experienced technicians. 

• Assist in maintaining accurate documentation of system installations. 

• Provide support for service tickets and basic troubleshooting. 

Qualifications: 

• High School Diploma or equivalent. 

• 1-2 years of experience in the AV field. 

• Working knowledge of Mac and Microsoft systems. 

• Interest in obtaining Industry Certifications 

Apply at https://www.georgiaaquarium.org/careers/

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