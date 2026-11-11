Casting Call: 'I Love Chuck,' new dating series
BACKGROUND/ EXTRAS
ATLANTA - Project: I Love Chuck
Casting: Actors w/ Line dancing experience, any gender, any ethnicity, ages 18+
Filming: December 2026 - April 2027
PAID
Apply at centralcasting.com/submit
Code: DANCE
Project: New Dating Show
Casting: Atlanta singles, big personalities, any gender, any ethnicity, ages 25+
Filming: Feb–March 2027
PAID opportunity
Apply at atlantadatingshow.castingcrane.com
Project: Alligator (crime show)
Casting: Church goers, any gender, any ethnicity, ages 18+
Filming: 11/24 in Tucker
PAID
Apply at hyltoncasting.com/churchbg
JOBS
Position: Marketing, Entertainment Marketing
Company: Coca-Cola
Duties:
• Develop and manage celebrity partnerships, influencer collaborations, and entertainment marketing initiatives.
• Lead branded entertainment campaigns across film, television, fashion, gaming, and other cultural platforms.
• Collaborate with marketing, media, legal, finance, and sales teams to execute strategic partnerships.
• Negotiate partnerships, influence key business decisions, and develop innovative marketing opportunities.
Qualifications:
• 10+ years of experience in entertainment, marketing, media, or related industries.
• Strong background in strategic negotiations, partnership development, and campaign execution.
• Proven ability to build relationships and gain support from senior leadership.
• Excellent communication, project management, problem-solving, and organizational skills.
Apply at https://tinyurl.com/CastingCallCoke
Position: Audio/Visual Tech
Company: Georgia Aquarium Duties:
• Assist in the installation of AV systems according to industry standards.
• Support project-specific work under the guidance of more experienced technicians.
• Assist in maintaining accurate documentation of system installations.
• Provide support for service tickets and basic troubleshooting.
Qualifications:
• High School Diploma or equivalent.
• 1-2 years of experience in the AV field.
• Working knowledge of Mac and Microsoft systems.
• Interest in obtaining Industry Certifications