LIVE: Atlanta Dream vs Valkyries WNBA Finals Game updates

Jordin Canada sparks 30-24 halftime lead against Golden State Valkyries
Canada three-point play protects second-quarter lead against Valkyries
Bonner scores giving Atlanta a 5-point lead
Reese and Canada spark early second-quarter run against Valkyries
First quarter ends with Valkyries' slight lead over Dream
Reese scores team's first basket against Golden State Valkyries
Early defensive blocks power Golden State Valkyries past Atlanta Dream
Early Burton basket gives Golden State Valkyries opening lead
A look at Atlanta Dream's starting lineup
Minutes from tipoff: Chase Center roaring for historic Game 7