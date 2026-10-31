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Last updated:  Oct 31, 2026 - 9:03 PM EDT

LIVE: Atlanta Dream vs Valkyries WNBA Finals Game updates

FOX 5 Atlanta
LIVE: Atlanta Dream vs Valkyries WNBA Finals Game updates

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FOX 5 Atlanta Digital Team

13 updates
Just now
FOX 5 Atlanta

Jordin Canada sparks 30-24 halftime lead against Golden State Valkyries

8 minutes ago
FOX 5 Atlanta

Canada three-point play protects second-quarter lead against Valkyries

20 minutes ago
FOX 5 Atlanta

Bonner scores giving Atlanta a 5-point lead

25 minutes ago
FOX 5 Atlanta

Reese and Canada spark early second-quarter run against Valkyries

28 minutes ago
FOX 5 Atlanta

First quarter ends with Valkyries' slight lead over Dream

34 minutes ago
FOX 5 Atlanta

Reese scores team's first basket against Golden State Valkyries

40 minutes ago
FOX 5 Atlanta

Early defensive blocks power Golden State Valkyries past Atlanta Dream

47 minutes ago
FOX 5 Atlanta

Early Burton basket gives Golden State Valkyries opening lead

50 minutes ago
FOX 5 Atlanta

A look at Atlanta Dream's starting lineup

1 hour 6 min ago
FOX 5 Atlanta

Minutes from tipoff: Chase Center roaring for historic Game 7

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