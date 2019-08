The preseason American Football Coaches Association Division 2 poll has the University of West Georgia football program starting the new season ranked 15th. Gulf South Conference rival Valdosta State, the defending Division 2 champion, tops the preseason poll.

A total of three Gulf South Conference teams made the top 25. Two others fell short of the top 25 l, but received votes. The Southern Intercollegiate Athletic Conference's Albany State also received votes, but fell short of the top 25.

Here's the rest of the poll. GSC and SIAC teams are highlighted.

1 Valdosta St. (Ga.) 2 Ferris St. (Mich.) 3 Minnesota St. 4 Notre Dame (Ohio) 5 Ouachita Baptist (Ark.) 6 Northwest Missouri St. 7 Tarleton St. (Texas) 8 Lenoir-Rhyne (N.C.) 9 Colorado St.-Pueblo 10 Slippery Rock (Pa.) 11 Fort Hays St. (Kan.) 12 Grand Valley St. (Mich.) 13 Texas A&M-Commerce 14 Minnesota-Duluth 15 West Georgia 16 Indianapolis (Ind.) 17 Colorado School of Mines 18 Harding (Ark.) 19 Hillsdale (Mich.) 20 Midwestern St. (Texas) 21 Wingate (N.C.) 22 West Chester (Pa.) 23 Ashland (Ohio) 24 West Alabama 25 Fairmont St. (W. Va .)

Others Receiving Votes: Azusa Pacific (Calif.), Indiana (Pa.), Bowie St. (Md.), New Haven (Conn.), Pittsburg St. (Kan.), West Florida, Sioux Falls (S.D.), Virginia Union, California (Pa.), Fayetteville St. (N.C.), Central Missouri, Albany St. (Ga.), ; Southern Arkansas, Augustana (S.D.), Emporia St. (Kan.), Florida Tech, Central Oklahoma, Chadron St. (Neb.), Central Washington, Ohio Dominican, Winona St. (Minn.), Assumption (Mass.), Saginaw Valley St. (Mich.), Angelo St. (Texas), Kutztown (Pa.), Shepherd (W.Va.), Colorado Mesa, Findlay (Ohio), Lindenwood (Mo.), Missouri S&T